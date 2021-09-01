В Азербайджане желающие привиться атаковали пункты вакцинации

В Азербайджане жители, не успевшие ранее привиться от коронавирусной инфекции, совершили атаку на один из пунктов вакцинации в посёлке Ахмедлы. Видео инцидента опубликовал Sputnik Азербайджан.

На кадрах видно , что разгневанный мужчина разбил стеклянную дверь поликлиники, параллельно переговариваясь с возмущённым персоналом. После этого он прошёл внутрь через разбитый проём, открыл дверь и пропустил желающую вакцинироваться толпу, которая направилась в сторону прививочного кабинета. Там пациенты требовали сделать им прививку от коронавируса.

Подобные инциденты возникли на фоне усиления ограничительных мер из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в Азербайджане. Как постановил оперативный штаб республики, с 1 сентября во всех заведениях общественного питания перестанут пускать людей без справки о прохождении хотя бы одного этапа вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане начали исследования по созданию вакцины от коронавируса. По словам представителя оперштаба при кабмине Азербайджана Рамина Байрамлы, начаты исследования по культуре тканей с целью создания вакцины, диагностики и химической терапии, разработки новых методов борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе и с COVID-19.