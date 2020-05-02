В Австрии торговые центры «строят» покупателей из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/c067d99e-8c82-11ea-ab38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Feichter/Global Look Press

В Австрии открылись супермаркеты, но они работают на определённых условиях — ограничено количество посетителей, которые должны носить маски и держать дистанцию.

Отмечается, что ещё 14 апреля власти республики приступили к пошаговой отмене ограничительных мер с шагом в две недели. Первыми открылись маленькие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также строительные и садовые.

Как сообщает РИА Новости, в торговых центрах, открывшихся 2 мая входы и выходы в каждый отдельно взятый магазин теперь маркированы. Повсюду наклейки с напоминанием о сохранении дистанции между людьми не менее 1 метра.

При этом каждый отдельно взятый магазин самостоятельно следит за тем, чтобы установленные условия соблюдались и по-своему оповещает об этом потенциальных покупателей. Где-то число посетителей ограничивается числом корзин, а где-то продавцы просто просят покинуть зал «лишних».

Как писал NEWS.ru, сотни жителей Калининграда устремились в строительные магазины города, которые открылись после перерыва. При этом в строительный гипермаркет за один раз может зайти только определённое число граждан. На входе людям выдаются одноразовые перчатки, покупатели обязаны быть в масках.