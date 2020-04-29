Жители Калининграда стоят в очередях у открывшихся строительных магазинов

https://static.news.ru/photo/b372b9c4-89fe-11ea-a7ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотни жителей Калининграда устремились в строительные магазины города, которые открылись после перерыва.

С утра среды у нас полный аншлаг, несмотря на то что наш магазин находится практически за чертой Калининграда, — рассказал журналистам представитель «Леруа Мерлен».

По его словам, в строительный гипермаркет за один раз может зайти только определённое число граждан. На входе людям выдаются одноразовые перчатки, покупатели обязаны быть в масках.

Сотни покупателей выстроились в очереди и готовы долго ждать возможности попасть в магазин, — отметил представитель торговой сети, сообщает «Интерфакс».

Похожая ситуация сложилась в магазинах сетей «Бауцентр» и «Строитель».

Режим самоизоляции в Калининграде действует до 12 мая. Жители обязаны носить маски, передвигаться по городу по цифровым пропускам. С 29 апреля в Калининграде возобновили работу непродовольственные магазины с отдельным входом.

Всего в Калининградской области выявлено 326 случаев заражения коронавирусом, излечились 73 человека, умерли три пациента.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.