Жители Калининграда стоят в очередях у открывшихся строительных магазинов

Сотни жителей Калининграда устремились в строительные магазины города, которые открылись после перерыва.
С утра среды у нас полный аншлаг, несмотря на то что наш магазин находится практически за чертой Калининграда, — рассказал журналистам представитель «Леруа Мерлен».
По его словам, в строительный гипермаркет за один раз может зайти только определённое число граждан. На входе людям выдаются одноразовые перчатки, покупатели обязаны быть в масках.
Сотни покупателей выстроились в очереди и готовы долго ждать возможности попасть в магазин, — отметил представитель торговой сети, сообщает «Интерфакс».
Похожая ситуация сложилась в магазинах сетей «Бауцентр» и «Строитель».
Режим самоизоляции в Калининграде действует до 12 мая. Жители обязаны носить маски, передвигаться по городу по цифровым пропускам. С 29 апреля в Калининграде возобновили работу непродовольственные магазины с отдельным входом.
Всего в Калининградской области выявлено 326 случаев заражения коронавирусом, излечились 73 человека, умерли три пациента.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.