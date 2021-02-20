Австрия призвала к сдержанным санкциям в отношении России

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В Вене поддерживают идею о расширении европейских санкций в отношении России из-за ситуации с тюремным заключением оппозиционера Алексея Навального, однако призывают страны Евросоюза сдержанно и разумно подойти к вопросу о новых рестрикциях.

О том, что Европейскому союзу «не стоит пилить сук, на котором он сидит», заявил замглавы МИД Австрии Александер Шалленберг.

Обозначение границ там, где это необходимо, и диалог там, где это возможно, — приводит слова австрийца РИА Новости.

Представители стран ЕС планируют 22 февраля обсудить вопрос о введении новых санкций в отношении Москвы после того, как суд в Москве приговорил оппозиционера Алексея Навального к тюремному сроку на два с половиной года из-за неявки в полицию, пока он находился на лечении в Германии. Одним из ключевых вопросов на этом обсуждении станет возможное введение европейский санкций против проекта «Северный поток — 2», однако Германия и Австрия выступают против политизации экономического проекта, являясь партнёрами России по строительству газопровода в Европу.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода (каждая длиной 1220 километров) от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам посла РФ в Вене Дмитрия Любинского, вопрос реализации газопровода «Северный поток — 2» находится в самом центре энергетического диалога двух стран при обоюдной политической поддержке.

В интервью изданию Welt am Sonntag канцлер Австрии Себастьян Курц приветствовал поддержку строительства «Северного потока — 2» со стороны Германии. Курц назвал газопровод европейским проектом, который отвечает интересам Европы. По его мнению, от реализации этого проекта выиграют многие европейские страны и Евросоюзу не следует идти против его строительства.