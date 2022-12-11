В Австрии обвинили Европу в эскалации ситуации на Украине Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: Европа давно закрывает глаза на украинский конфликт

Фото: european_parliament/flickr.com

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Европа настроена больше на эскалацию ситуации на Украине, чем на сведение сторон за столом переговоров. Он добавил, что европейские страны многие годы игнорировали конфликт на Украине и не принимали действенных шагов. По его словам, Запад занят только тем, что поставляет Киеву вооружение, передает URA.RU.

Европейские страны должны желать мира и сведения обеих сторон конфликта за столом переговоров, а также поиска мирных решений и нахождения выхода из конфликта, но этого всего не происходит, — сказал Штрахе.

Политик подчеркнул, что санкционная политика западных стран направлена на эскалацию ситуации.

Обозреватель Асаад Аббуд в статье для ливанской газеты An Nahar ранее написал, что Азия, Латинская Америка и Африка выступили против изоляции России. По мнению журналиста, страны этих континентов опасаются, что они сами окажутся в международной изоляции из-за санкций, если их политика будет противоречить интересам западных стран.

Он добавил, что основным фактором беспокойства стала «гегемония и мировой порядок, установленные Вашингтоном после окончания холодной войны». Автор статьи указал на то, что Запад не откажется от однополярного миропорядка.