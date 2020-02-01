https://static.news.ru/photo/f8eedd98-44d5-11ea-8c75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chu Chen/Xinhua/Global Look Press

Ещё два случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрировали в Австралии. Общее число заболевших достигло 12 человек.

По данным медиков, заразившиеся 60-летние мужчина и женщина прибыли в Южную Австралию из Уханя в гости к родственнику.

Все необходимые меры были предприняты, поэтому мы не беспокоимся по поводу распространения вируса в данный момент, — сообщил представитель местного Минздрава.

Он уточнил, что сейчас заражённые и их родственник находятся дома на карантине. Позднее их поместят в больницу, передаёт 7News.

Ранее NEWS.ru писал, что заболевшая коронавирусом китайская студентка из Тюмени поступила к врачам с симптомами ОРЗ. В настоящее время её состояние удовлетворительное и самочувствие не ухудшалось.