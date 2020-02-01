Ещё два случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрировали в Австралии. Общее число заболевших достигло 12 человек.
По данным медиков, заразившиеся 60-летние мужчина и женщина прибыли в Южную Австралию из Уханя в гости к родственнику.
Все необходимые меры были предприняты, поэтому мы не беспокоимся по поводу распространения вируса в данный момент, — сообщил представитель местного Минздрава.
Он уточнил, что сейчас заражённые и их родственник находятся дома на карантине. Позднее их поместят в больницу,
Ранее NEWS.ru писал, что заболевшая коронавирусом китайская студентка из Тюмени поступила к врачам с симптомами ОРЗ. В настоящее время её состояние удовлетворительное и самочувствие не ухудшалось.
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