В Австралии студента отчислили из университета за критику правительства КНР

https://static.news.ru/photo/297f8646-a1ac-11ea-9027-fa163e074e61_660.jpg Фото: The University of Queensland/facebook.com

Дисциплинарный совет университета Квинсленда принял решение исключить на два года студента Дрю Павлоу. Молодого человека обвиняли в ряде нарушений политики высшего учебного заведения, связанных с его активностью против Коммунистической партии Китая.

Павлоу является сторонником движения за независимость специального административного района КНР Гонконга и критиком китайского правительства. По мнению самого студента, отчисление связано с желанием руководства университета заставить его замолчать, передаёт France Presse.

Это явная попытка заставить меня замолчать из-за моей политической активности. Я никогда не думал, что до этого дойдёт, — заявил Павлоу.

Ранее китайский парламент одобрил разработку законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Идея создания проекта закона получила одобрение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. Депутаты проголосовали в последний день работы третьей сессии ВСНП.

Согласно принятой резолюции, документ будет разработан ПК ВСНП. Его включат в приложение 3 Основного закона города, который является аналогом конституции, без участия Законодательного совета Гонконга, писал NEWS.ru.