В Австралии объявили о фактической победе России на Украине Австралийский эксперт Кевин: Украина де-факто проиграла уже в первые недели спецоперации

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украина вместе с союзниками де-факто потерпели поражение в вооружённом конфликте в течение первых недель российской специальной операции. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС экс-начальник отдела политического планирования МИД Австралии, экс-посол Австралии в Польше Энтони Кевин. Он подчеркнул, что Россия могла бы действовать на Украине намного жестче, но делать она этого не станет.

Россия могла бы решительно уничтожить киевский режим хоть завтра, если бы захотела обрушить на украинскую столицу все свои неядерные силы, но она этого не сделает. Киев и его союзники уже проиграли войну в первые несколько недель, но они настолько убеждены собственной лживой пропагандой, что отказываются видеть этот факт, — считает эксперт.

По словам Кевина, в первые недели спецоперации российская армия с помощью авиации высокоточными ударами нанесла противнику большой ущерб, уничтожив украинскую авиацию, аэродромы, военные коммуникации. Экс-дипломат отметил, что западные СМИ не любят сообщать об этом факте.

Как полагает австралиец, РФ может ударить и по другим ключевым объектам ради остановки потока западного оружия и топлива в Донбасс. Однако Запад это не слишком волнует, убеждён Кевин.

Запад, похоже, не особо волнует, побеждают они или нет, лишь бы война продолжалась как можно дольше. Байден и его окружение получают огромные прибыли от продажи оружия — по иронии судьбы, оружия, которое Россия успешно уничтожает в ходе направленных ракетных ударов, — указал бывший дипломат.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нормализация отношений с президентом России Владимиром Путиным невозможна даже после окончания спецоперации на Украине. Она также отметила, что введенные ЕС санкции наносят серьёзный удар по российской экономике.