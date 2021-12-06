В Аргентине выявили первый случай «омикрон»-штамма COVID

Первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» 5 декабря выявлен в Аргентине. Он был подтверждён у мужчины, вернувшегося из ЮАР, передаёт пресс-служба Минздрава страны. Болезнь протекает бессимптомно, мужчина полностью вакцинирован. Штамм B.1.1.529, названный греческой буквой «омикрон», был обнаружен 22 ноября, в ВОЗ охарактеризовали его как вызывающий беспокойство.

Первый случай варианта SARS CoV-2 «омикрон» выявлен в Аргентине у путешественника, побывавшего в ЮАР, — говорится в сообщении.

Отмечается, что носителем нового штамма коронавируса стал 38-летний мужчина из провинции Сан-Луис. Он вернулся из командировки в ЮАР 30 ноября. Перед вылетом и после возвращения аргентинец сдал ПЦР-тесты на COVID, результат был отрицательным. Позже мужчина узнал о подтверждённой инфекции у людей, с которыми он контактировал в ЮАР. Он снова сдал ПЦР, который в этот раз оказался положительным.

По данным Минздрава страны, результат анализа указал на штаммы «альфа» и «омикрон». Мужчина прошёл полный курс вакцинации от коронавируса, болезнь протекает бессимптомно.

Новый штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен в ЮАР 22 ноября. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что он «вызывает беспокойство». В частности, медики допускают, что разновидность может активнее распространяться и уклоняться от иммунитета.

Позже глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что у людей, заразившихся «омикрон»-штаммом, коронавирус протекает в более лёгкой форме. Однако, по её словам, даже при таком варианте течения болезни возможен рост числа госпитализаций. Сейчас новый штамм обнаружен на территории 38 стран.