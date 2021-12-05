В ВОЗ рассказали о течении коронавируса при «омикрон»-штамме

У людей, заразившихся «омикрон»-штаммом, коронавирус протекает в более лёгкой форме, заявила в эфире CBS глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове. При этом она предупредила, что даже при таком варианте течения болезни возможен рост числа госпитализаций.

Первоначальные данные свидетельствуют, что люди, заразившиеся «омикроном», как правило, переносят болезнь легче, но говорить об этом пока очень рано, — сказала она.

По словам Ван Керкхове, такая ситуация, возможно, связана с ранними стадиями заражения пациентов. Поэтому может пройти несколько недель, прежде чем специалисты действительно поймут, у скольких заразившихся новым штаммом разовьется тяжёлое заболевание.

Она также предупредила, что даже при лёгком течении болезни возможен рост числа госпитализаций, в результате которых ряду заболевших понадобится лечение в отделении интенсивной терапии и «некоторые из них умрут».

Ранее в ВОЗ рассказали, что новый штамм COVID-19 «омикрон» пока не стал причиной ни одной смерти. По мнению специалистов, степень заразности данного штамма ещё предстоит изучить, для этого нужно несколько недель.

«Омикрон» был обнаружен на территории ЮАР в конце ноября. В настоящее время он распространился уже на территории 38 стран, однако ему пока не удалось опередить штамм «дельта».