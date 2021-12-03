Штамм «омикрон» выявили в 38 странах

Новый штамм коронавируса «омикрон» в настоящий момент выявлен в 38 странах. Основное число заражений фиксируется в Африке. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, сообщает РИА Новости.

На данный момент «омикрон» выявлен в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ, с основным ростом заражений в Африке, — цитирует её агентство.

Ван Керкхове добавила, что пока «омикрону» не удалось превзойти штамм «дельта». Предыдущая разновидность инфекции сохраняет доминирующее положение в мире.

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529, получивший название «омикрон», был обнаружен на территории ЮАР в конце ноября. В ВОЗ признали новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность», но при этом призвали не паниковать.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «омикрон» вызывает у специалистов серьёзные опасения и требует немедленного изучения. Президент Владимир Путин призвал готовиться к любому варианту распространения нового штамма. Он поручил правительству выделить дополнительные средства на борьбу с ним.

Некоторое время назад стало известно, что у двух пассажиров, прилетевших частным рейсом в Россию из ЮАР в ночь на 3 декабря, выявлен коронавирус. Однако пока не сообщается о наличии у них омикрона. Все пассажиры данного рейса изолированы и проведут на карантине две недели.