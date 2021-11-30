Путин попросил подготовить новый план действий против «омикрон»-штамма

Президент России Владимир Путин призвал готовиться к любому сценарию распространения «омикрон»-штамма коронавируса. По его словам, серьёзность последствий распространения нового штамма станет понятна в ближайшие недели. Об этом Путин заявил на сессии форума «Россия зовёт!». Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Президент подчеркнул, что в этих условиях необходимо отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать чёткие алгоритмы для снижения распространения инфекции и сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств, кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни.

Я прошу правительство в недельный срок подготовить обновлённый план действий в связи с риском распространения нового штамма коронавируса, — заключил Путин.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что существует три сценария распространения нового штамма. Так, если вирус будет распространяться быстрее и обходить существующие вакцины, а тяжесть заболевания останется высокой, то мир ожидают новые локдауны и проблемы. Согласно второму сценарию, новый штамм может оказаться не таким опасным, подобно другим штаммам, выявленным после «дельты».

Третий же сценарий можно назвать позитивным: при нём тяжесть заболевания будет не очень высокой, а вирус при этом будет распространяться быстро. В этом случае «омикрон»-штамм может вытеснить «дельту» из популяции, но тяжесть заболевания будет меньше.