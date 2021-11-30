Попова: штамм «омикрон» требует изучения и вызывает серьёзные опасения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве о том, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» вызывает у специалистов серьёзные опасения и требует немедленного изучения, сообщило РИА Новости. В России на данный момент заболевших им не зарегистрировано.

Новый вариант действительно вызывает серьёзные опасения и требует немедленного всестороннего изучения, — сообщила Попова.

Она отметила, что мутации, характерные для данного штамма, повышают вирулентность и усиливают проникновение вируса в клетки. При этом, по словам руководителя ведомства, в России случаев заражения «омикроном» на данный момент не выявлено .

С момента появления первой информации о появлении нового варианта возбудителя мы ещё раз проанализировали всю свою базу — это 43 142 последовательности, и образцов, которые содержат мутацию по типовому набору «омикрон», на сегодняшний день в РФ не выявлено, — сказала она.

Тем не менее Роспотребнадзор потребует соблюдать 14-дневный карантин граждан, возвращающихся из ряда стран Африки, где обнаружен штамм «омикрон». Кроме того, бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию для прибывающих из стран, рисковых по завозу штамма, будет проводиться в российских аэропортах.

Ранее стало известно, что в Южно-Африканской Республике медики заявили о значительном числе госпитализаций заражённых детей до двух лет. Этот район является эпицентром распространения нового «омикрон»-штамма коронавируса.

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529 был обнаружен на территории ЮАР в конце ноября. ВОЗ признала новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность». Новая разновидность вируса содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам.