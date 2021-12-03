Вернувшиеся из ЮАР россияне с COVID могли завезти в страну «омикрон»-штамм

У вернувшихся чартерным рейсом из ЮАР россиян выявили коронавирус. В республике, на текущий день, наибольшее распространение получил «омикрон»-штамм. Таким образом, пассажиры могли завезти в страну новую мутацию — пока неизвестно, каким именно штаммом они заражены, сообщает Роспотребнадзор.

У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилету, в настоящее время госпитализированы, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Утоняется, что биоматериал заражённых пассажиров исследуется в двух лабораториях. На текущий день штаммовая принадлежность инфекции устанавливается. В ведомстве подчеркнули, что ситуация остаётся на контроле Роспотребнадзора.

Также там отметили, что всех пассажиров этого рейса изолировали. Они проведут на карантине 14 дней. Если за это время ни у кого из прилетевших не обнаружатся симптомы коронавируса, а тест-системы не дадут положительный результат, они смогут выйти из режима самоизоляции.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ выделить дополнительные средства на борьбу с новым штаммом коронавируса до 10 декабря. Кроме того, до 15 декабря кабмин должен утвердить региональные планы действий.