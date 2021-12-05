В ВОЗ заявили, что от «омикрона» пока не умирали

Новый штамм COVID-19 «омикрон», обнаруженный в десятках стран, пока не стал причиной ни одной смерти. По мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, степень заразности данного штамма ещё предстоит изучить, сообщает AFP.

Для определения степени заразности штамма нужно ещё несколько недель, считают в ВОЗ. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, назвал также необходимым узнать, вызывает ли «омикрон» более тяжёлое течение болезни.

Мы намерены получить ответы, которые нужны всем, — отметил чиновник.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса «омикрон» мог сформироваться среди людей, больных венерическими заболеваниями, в частности СПИДом. Об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, в некоторых странах уровень заболеваемости достигает 60%.