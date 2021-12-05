Вирусолог рассказал, как в Африке мог сформироваться штамм «омикрон»

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» мог сформироваться среди людей, больных венерическими заболеваниями, в частности СПИДом. В некоторых странах уровень заболеваемости достигает 60%, приводят слова учёного «Известия».

Волчков считает , что новый вариант инфекции действительно может быть высокопатогенным и способным обходить антитела даже после вакцинации.

В странах, где он сформировался, очень высокий уровень ВИЧ-инфекции. В некоторых больны 60% населения. В силу этого у таких людей заторможенный иммунный ответ, поэтому «омикрон» как общеафриканский продукт имеет так много мутаций, — пояснил специалист.

По словам Волчкова, в Африке ситуация осложняется наличием большого количества людей с подавленным иммунитетом, миллионы из них лечатся от СПИДа с помощью ретровирусной терапии.

И может статься, что «омикрон» сформировался таким образом, чтобы уходить и из-под неё. Поэтому он действительно может быть высококонтагиозным, высокопатогенным и обходить адаптивный иммунитет после вакцинации, — предположил врач.

В любом случае, отмечает Волчков, вакцинированные обладают большей степенью защиты по отношению к невакцинированным.

Ранее сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана Сикхулиле Мойо озвучил гипотезу, согласно которой штамм коронавируса «омикрон» мог сформироваться внутри животного, которое заразилось от своего хозяина и потом заразило его мутировавшей версией.