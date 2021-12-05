Озвучена новая версия возникновения штамма коронавируса «омикрон»

Сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана Сикхулиле Мойо озвучил гипотезу, согласно которой штамм коронавируса «омикрон» мог сформироваться внутри животного, которое заразилось от своего хозяина и потом заразило его мутировавшей версией. Исследователь обеспокоен тем, что этот вариант COVID-19 быстро распространился по миру и, вероятно, накапливает собственный паттерн мутаций, сообщает Bloomberg.

Мы всё ещё пытаемся понять, как столько мутаций сформировались за такой короткий промежуток времени. Если вы посмотрите на предыдущие штаммы — на «альфу», на «бету»,— то увидите, что мутации накапливались с течением времени, — сообщил Мойо, который входит с группу учёных, открывших новый штамм.

Стремительное распространение «омикрона» исследователи связывают со множественными мутациями в S-белке. Изменения в геноме SARS-CoV-2 обуславливают высокую трансмиссивность штамма и устойчивость к антителам переболевших и привитых. Учёные предполагают, что В.1.1.529 возник у человека с низким иммунитетом, возможно, с ВИЧ-инфекцией.

«Омикрон» был обнаружен на территории ЮАР в конце ноября. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность», но при этом призвали не паниковать.

Ранее сообщалось, что «омикрон» распространился уже на территории 38 стран, однако ему пока не удалось опередить штамм «дельта». Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Африке.

Президент России Владимир Путин ранее дал указание правительству выделить дополнительные средства на борьбу с «омикроном» до 10 декабря. Кроме того, до 15 декабря кабмин должен утвердить региональные планы действий по предотвращению распространения нового варианта COVID-19.