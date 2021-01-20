В Аргентине одобрили применение «Спутника V» для лиц старше 60 лет

https://static.news.ru/photo/46d4f79e-5b3d-11eb-9d5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальное управление по контролю за медикаментами, продуктами питания и медицинскими технологиями одобрило использование вакцины российского производства «Спутник V» для прививания людей старше 60 лет.

Проанализировав новую информацию, полученную о «Спутнике V» (Gam-COVID-Vac), управление установило, что показатели безопасности, иммуногенности и эффективности допустимы для возрастной группы старше 60 лет, поэтому Национальное управление рекомендует министерству здравоохранения использовать ее в упомянутой возрастной группе, — приводит ТАСС выдержку из отчёта аргентинского регулятора.

Ранее стало известно, что Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии рекомендовал одобрить её применение российского препарата «Спутник V» на территории страны. После лабораторных исследований власти страны смогут начать поставки препарата из России.

Как сообщал NEWS.ru, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) планирует выдать научное заключение по российской вакцине от коронавируса «Спутник V». НИЦ им. Гамалеи подал соответствующую заявку в европейский регулятор.