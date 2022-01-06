В Алма-Ате прервалась трансляция телеканалов

Люди на задымленной улице в Алма-Ате

В Алма-Ате прекратили работу почти все телеканалы, сообщает в своём Telegram-канале «Sputnik Казахстан». Подробности на данный момент неизвестны, хотя ранее стало известно, что мародёры во время беспорядков разгромили офисы как минимум пяти телеканалов.

Позже сообщалось, что сейчас не работают 31 канал, Almaty TV СТВ, Talim TV, Той Думан, Gakku Media, Hit TV, MuzLife и Halyq Arna.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране. В Казахстан 6 января направлен миротворческий контингент ОДКБ, в состав которого входят российские самолёты с десантниками на борту.