В Алма-Ате прервалась трансляция телеканалов

В Алма-Ате прекратили работу почти все телеканалы, сообщает в своём Telegram-канале «Sputnik Казахстан». Подробности на данный момент неизвестны, хотя ранее стало известно, что мародёры во время беспорядков разгромили офисы как минимум пяти телеканалов.
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Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.
В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране. В Казахстан 6 января направлен миротворческий контингент ОДКБ, в состав которого входят российские самолёты с десантниками на борту.