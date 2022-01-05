В Алма-Ате началась антитеррористическая операция

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В Алма-Ате началась антитеррористическая спецоперация. Аэропорт освобождён. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Ержан Бабакумаров.

В городе началась антитеррористическая спецоперация. Аэропорт освобождён. Переводится в штатный режим работы, — сказал Бабакумаров, его слова приводит РИА Новости.

Аэропорт Алма-Аты был захвачен вечером в среду, 5 января, участниками протестов. В результате крупнейшая воздушная гавань Казахстана приостановила свою работу.

По данным портала kazTag, захватившие аэропорт люди покинули его, в настоящее время на территории никого из протестующих нет.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ с 1 января. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Силовики применили газ и светошумовые гранаты. Участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры. Также захвачен департамент КНБ в Алма-Ате.

В результате режим чрезвычайного положения на фоне непрекращающихся беспорядков введён на территории всего Казахстана.