В аэропорту Стамбула из-за протестов пассажиров усилили охрану

В аэропорт Стамбула на фоне массового недовольства пассажиров, которые не могут вылететь из страны из-за снегопада, стянули полицейское усиление, пишет газета «Известия». Самолёты перестали отправлять минувшей ночью из-за сильнейшего снегопада, в результате в воздушной гавани застряли тысячи пассажиров.

Как сообщили днём в Turkish Airlines, рейсы не будут отправлять до полуночи 26 января. Однако днём 25 января авиакомпания всё же начала осуществлять вылеты, сообщил ​​гендиректор перевозчика Билал Экши.

Мы постепенно начали совершать авиарейсы из Стамбульского аэропорта, — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что из-за сильнейшего снегопада в аэропорту Стамбула были отменены все рейсы, кроме того, закрылись ведущие к нему дороги.

На город обрушилась метель, в результате которой выпало 50 см снега. По прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться ещё несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице. Пассажиры аэропорта, застрявшие на взлётно-посадочных полосах в самолётах, были эвакуированы. Их доставили в терминалы аэропорта.