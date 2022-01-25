В аэропорту Стамбула из-за протестов пассажиров усилили охрану
Анна Акимова
Анна Акимова
17:37, 25 января 2022
Фото: Fotostand/Reuhl/Global Look Press
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В аэропорт Стамбула на фоне массового недовольства пассажиров, которые не могут вылететь из страны из-за снегопада, стянули полицейское усиление, пишет газета «Известия». Самолёты перестали отправлять минувшей ночью из-за сильнейшего снегопада, в результате в воздушной гавани застряли тысячи пассажиров.
Как сообщили днём в Turkish Airlines, рейсы не будут отправлять до полуночи 26 января. Однако днём 25 января авиакомпания всё же начала осуществлять вылеты, сообщил гендиректор перевозчика Билал Экши.
Мы постепенно начали совершать авиарейсы из Стамбульского аэропорта, — написал он в Twitter.
Ранее сообщалось, что из-за сильнейшего снегопада в аэропорту Стамбула были отменены все рейсы, кроме того, закрылись ведущие к нему дороги.
На город обрушилась метель, в результате которой выпало 50 см снега. По прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться ещё несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице. Пассажиры аэропорта, застрявшие на взлётно-посадочных полосах в самолётах, были эвакуированы. Их доставили в терминалы аэропорта.