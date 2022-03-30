В Абхазии сообщили, что не планируют присоединяться к России

Вопрос о вхождении Абхазии в состав Российской Федерации в республике не стоит. Об этом сообщил РИА Новости секретарь Совбеза Сергей Шамба после того, как президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о намерении предпринять юридические шаги для присоединения к России.

Мы уважаем выбор Южной Осетии. Но у нас совсем другая история. У нас нет таких политических партий и политиков, которые ставили бы так вопрос. И законодательно наша Конституция не позволяет этого сделать, — отметил Шамба.

В статье первой главы первой Конституции Абхазии указано, что республика является суверенным, демократическим, правовым государством, исторически утвердившимся по праву народа на самоопределение.

Суверенитет Абхазии и Южной Осетии был признан Москвой 26 августа 2008 года. При этом Грузия продолжает считать их своими автономиями.

В минувшую среду, 30 марта, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика намерена в ближайшее время предпринять юридические шаги, чтобы войти в состав РФ. По словам главы осетинского государства, такая возможность была ещё в 2014 году, когда к России был присоединён Крым.