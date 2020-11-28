Узбекистан приступит к клиническим испытаниям вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/cf08896a-3170-11eb-9afd-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

В Узбекистане намерены начать клинические испытания российской вакцины «Спутник V» в конце года. Об этом заявил глава Минздрава страны Абдухаким Хаджибаев.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в республику до 35 миллионов доз вакцины «Спутник V» в 2020–2021 годах. Позже появилась информация, что ведомства Узбекистана согласуют детали поставок.

В случае положительного ответа [РФПИ] планируем уже в конце текущего или начале будущего года приступить к клиническим испытаниям этой вакцины, — цитирует Хаджибаева РИА Новости.

Он добавил, что в ходе переговоров РФПИ запросил 500 доз вакцины «Спутник V». Хаджибаев также сообщил, что из КНР уже доставлены шесть тысяч доз китайской вакцины для проведения клинических испытаний.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что Ташкент выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр «Вектор».

Как писал NEWS.ru, в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что стоимость одной прививки российской вакцины «Спутник V» против коронавируса на международном рынке будет ниже $10. Так как вакцинация проходит в два этапа, то для иммунизации одного человека потребуется не более $20.

Также в фонде подчеркнули, что для россиян прививка будет полностью бесплатной.