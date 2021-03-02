Устойчивый к вакцине штамм COVID нашли в Италии

https://static.news.ru/photo/93c20378-5ab4-11eb-b60f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

На севере Италии нашли первый в мире штамм, который может быть невосприимчив к существующим ныне вакцинам.

Как сообщил президент Итальянского общества вирусологов, директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, этот штамм назвали «нигерийским». И у него есть такие мутации, которые способны устоять перед вакцинами, пишет агентство ANSA.

Впервые в Италии мы выделили штамм (нигерийский), отмеченный мутациями, против которых нынешние вакцины могут быть неэффективны, — сказал доктор.

Специалист предпочёл умолчать о других особенностях разновидности коронавируса.

При этом новый штамм в Нигерии нашли ещё в декабре 2020 года при изучении проб двух пациентов. А в начале декабря было объявлено о существовании британского штамма, который оказался агрессивнее базового вируса на 50–17% в плане передачи от носителя к носителю.

Как писал ранее NEWS.ru, региональные власти Германии призвали руководство страны скорее одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», как это сделала Венгрия. Это позволит ускорить вакцинацию в стране.