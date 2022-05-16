Успех военных ЛНР создал угрозу окружения крупных узлов ВСУ Военный эксперт Болтенков: над крупными узлами обороны ВСУ в ЛНР нависла угроза окружения

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил «Известиям», что взятие войсками Луганской Народной Республики посёлка Тошковское к югу от Северодонецка и Лисичанска создаёт угрозу окружения крупного узла обороны ВСУ. Он добавил, что с противоположной стороны тоже есть продвижение. Эксперт отметил, что украинским боевикам не получится остановить наступление.

Взятие в ЛНР Тошковки — крупный успех, который делает реальной угрозу окружения Лисичанска и Северодонецка, — рассказал Болтенков.

По словам военного специалиста, под угрозой также оказались украинские позиции в Артёмовске, который является главным перевалочным пунктом для снабжения группировки ВСУ в Северодонецке и Лисичанске.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявил, что ни одно из выдвинутых США требований к России для проведения переговоров с Украиной не является приемлемым. Речь идёт об американских условиях, которые ранее озвучил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Всего их три: прекратить военные действия, отвести российские войска за линию до 24 февраля и «покаяться за всё содеянное». Европейские лидеры неоднократно обвиняли Москву в нежелании идти на уступки в вопросе отказа от специальной операции на Украине.