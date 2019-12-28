https://static.news.ru/photo/69fa8e54-293f-11ea-a5e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Handl/imageBROKER.com/Global Look Press

Европейское агентство по окружающей среде сообщило, что в конце века уровень воды на латвийском побережье может стать на полметра выше, чем в наши дни.

Полученные со спутников данные свидетельствуют, что абсолютный уровень воды в Балтике поднимается на 3–5 мм в год, при этом в других морях и океане в Европе — только на 1–4 мм. В Швеции и Финляндии после последнего ледникового периода поднятие суши идёт темпами более стремительными, чем повышение уровня моря. Таким образом, относительный уровень воды на финском побережье, местами в Швеции и Норвегии понижается, пишет агенство BNS.

Специалисты Агентства по окружающей среде полагают, что если проблему парниковых газов не удастся решить в ближайшие годы, то к концу столетия относительный уровень воды на латвийских берегах вырастет на полметра, а на юге Балтики даже выше.

Как сообщал NEWS.ru ранее, люди с лишним весом губительно влияют на экологию планеты. К такому неоднозначному выводу пришла группа исследователей. Они утверждают, что человеческая полнота ускоряет парниковый эффект на Земле. Всё дело в том, что такие люди выделяют дополнительно по 700 млн тонн углекислого газа в год, это своего рода «излишки» от той нормы, которую они «надышали» бы, будучи стройными. На долю людей с ожирением приходится 1,6% всех парниковых выбросов, производимых людьми.