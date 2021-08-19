Ураган в Мексике обесточил 150 тысяч домов

Ураган первой категории «Грейс» обрушился на юго-восток Мексики и оставил без электричества почти 150 тысяч домохозяйств. Об этом сообщил губернатор штата Кинтана-Роо Карлос Хоакин Гонсалес на своей странице в Twitter.
Федеральная комиссия по электричеству в настоящее время докладывает, что в Канкуне без электричества остались 84 тысячи пользователей, а в Плайя-дель-Кармен, Тулуме и на Косумеле – 65 тысяч. Ремонтные работы начнутся сразу же, как позволит ситуация с погодой, — написал губернатор.
Ранее синоптики заявили, что эта неделя будет последней по-летнему тёплой в Центральной России. В пятницу воздух прогреется до плюс 24–26 градусов, в выходные пройдут осадки: ливни в субботу и небольшой дождь в воскресенье. В ночь на воскресенье, 22 августа, температура начнёт снижаться, днём будет 20–23 градуса тепла. На следующей неделе в Москву придёт холодный воздух.