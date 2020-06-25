Unilever намерена убрать со своих упаковок слова «белый» и «светлый»

https://static.news.ru/photo/c10e60d8-b71c-11ea-93d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: unilever.ru/brands

Представитель компании Unilever сообщил о планах изменить брендинг на упаковках своих товаров. В частности, там намерены избавиться от слов «светлый», «белый», «осветляющий». Таким способом в компании рассчитывают избавиться от расовых стереотипов.

Мы полностью привержены тому, чтобы иметь глобальную линейку брендов по уходу за кожей, которая заботится обо всех оттенках кожи, отдавая дань разнообразию красоты. Мы признаем, что использование слов «светлый», «белый» предполагает единый идеал красоты, что, по нашему мнению, не является правильным, и мы хотим решить эту проблему, — цитирует представителя компании Санни Джэин РИА Новости.

Так, нововведения коснутся крема для лица, выпускающегося в странах Азии под маркой Fair & Lovely («Светлая и милая»). Unilever не первая компания, которая проводит ребрендинг на фоне массовых протестов против расизма. Ранее аналогичное решение приняли в Nestle. Организация прекратила продажу изделия Beso de Negra («Поцелуй темнокожей женщины»).

Движение Black Lives Matters (активисты выступают против насилия в отношении представителей негроидной расы) охватило протестами многие страны мира. Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался во время задержания сотрудниками правоохранительных органов. Во многих городах протесты переросли в массовые беспорядки.

NEWS.ru писал ранее, что компания Audi прекратила сотрудничество с Ксенией Собчак на фоне её высказываний о протестах движения Black Lives Matter в Instagram.