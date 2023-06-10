Уничтоженную западную бронетехнику ВСУ показали на видео Минобороны РФ показало видео с уничтоженной западной бронетехникой ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Западную бронетехнику ВСУ, уничтоженную в зоне СВО на Южно-Донецком направлении, показали на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. На кадрах, снятых с коптера, продемонстрированы подбитые горящие украинские танки, боевые машины пехоты и другие виды техники.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки были отражены 12 безуспешных попыток наступательных действий ВСУ, уничтожены 695 украинских военных, девять танков, в том числе четыре немецких Leopard, а также 12 боевых машин пехоты, включая пять американских БМП Bradley.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео с кадрами, на которых, предположительно, показано уничтожение немецкого танка Leopard 2A6 ВСУ российским дроном-камикадзе «Ланцет» на Запорожском направлении. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил поставить подбитые танки Leopard у посольства Германии. Парламентарий также считает неплохой идеей, если бы перед посольством США поставили уничтоженные БМП Bradley. По словам Журавлева, уже сожжено достаточное количество западной бронетехники, чтобы по дороге на работу иностранные дипломаты «вынуждены были пробираться сквозь эти смертоносные дебри, превратившиеся в груды железа».