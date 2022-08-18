Умерла японский модельер Ханаэ Мори

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В Японии на 97-м году жизни умерла дизайнер Ханаэ Мори. Об этом сообщает агентство Kyodo. Мори являлась создателем свадебного платья японской императрицы Масако, костюмов для «Золушки» Рудольфа Нуреева, а также она была единственным в своей стране членом парижской гильдии дизайнеров от-кутюр.

Причины смерти модельера не называются.

Свою первую студию Мори открыла в 1951 году, через несколько лет начала работы над кинокостюмами. В 1965 году в Нью-Йорке она представила коллекцию «Восток встречается с Западом», получившую широкое признание.

В 1970-х годах Мори открыла выставочные залы и дома моды в Лондоне, Нью-Йорке, Париже. Вскоре она стала единственный азиатским дизайнером, принятым в гильдию модельеров высокой моды во Франции.

За время карьеры модельер разработала костюмы для десятков фильмов, несколько линеек формы для японских бортпроводников, форму для школьников и участников Олимпиады.

В 1988 году Мори наградили японской Медалью с Пурпурной лентой за вклад в науку и искусство, а в 2002 году — французским Орденом Почетного легиона.