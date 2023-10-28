Умерла студентка, впавшая в кому после возможного задержания в Тегеране

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Cкончалась студентка Армита Гераванд, которая впала в кому после того, как ее, предположительно, задержали в Тегеране за нарушение правил ношения хиджаба, пишет иранское агентство Fars. 16-летняя студентка, потерявшая сознание в метро, умерла, несмотря на усилия врачей.

По неподтвержденной властями иранской столицы информации, девушка впала в кому после задержания полицией в метро. У девушки наступила смерть мозга.

Сообщалось, что она с непокрытой головой зашла в вагон поезда, а через несколько секунд ее без сознания вынесли на платформу. Правозащитники утверждали, что девушку избили полицейские после того, как она отказалась надеть хиджаб. Власти Ирана настаивают, что Гераванд потеряла сознание из-за низкого кровяного давления.

В начале октября учениц одной из школ в поселке в Кабардино-Балкарии не пустили в школу в платках, рассказывали местные жители. Сообщалось, что подобная ситуация произошла в соседних селах. При этом позднее в администрации района заверили, что все школьницы допущены к занятиям.

Ранее министр национального образования и по делам молодежи Франции Габриэль Атталь сообщил, что с начала нового учебного года во Франции начнет действовать запрет на ношение мусульманской одежды в учебных заведениях. Пришедшие в школу в такой одежде ученики не смогут попасть в класс.