В российском регионе учениц в платках не пустили в школу «Подъем»: учениц в платках не пустили в школу в Кабардино-Балкарии

Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Учениц одной из школ в поселке Залукокоаже в Кабардино-Балкарии не пустили в школу в платках, сообщил Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на местных жителей. При этом позднее в администрации Зольского района заверили, что все школьницы на данный момент допущены к занятиям.

Всех пускают, это неправда, все дети уже допущены к занятиям, — говорится в сообщении администрации.

Канал отмечает, что подобная ситуация произошла в соседних селах Батех и Кичмалка.

Ранее министр национального образования и по делам молодежи Франции Габриэль Атталь сообщил, что с начала нового учебного года во Франции начнет действовать запрет на ношение мусульманской одежды в учебных заведениях. Пришедшие в школу в такой одежде ученики не смогут попасть в класс.

Позднее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отметил, что данное решение не должно вызвать массовых протестов. По его словам, наиболее ожесточенные протесты во Франции проводились после того, как проливалась кровь.

Тем не менее, мусульмане, проживающие во Франции, выступили против запрета на ношение хиджабов в школах. При этом еще в 2010 году власти запретили надевать хиджаб в общественных местах. Это также вызвало недовольство мусульманской общины страны, которая насчитывает более пяти миллионов человек.