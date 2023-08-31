Во Франции школьников в мусульманской одежде не пустят на занятия France Inter: во Франции с 1 сентября запрещена мусульманская одежда в школах

Фото: Mubashir Hassan/Keystone Press Agency/Global Look Press

С начала нового учебного года во Франции начнет действовать запрет на ношение мусульманской одежды в учебных заведениях, заявил в эфире радиостанции France Inter министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь. Пришедшие в школу в такой одежде ученики не смогут попасть в класс.

Запрещены будут не только абайю — традиционное мусульманское женское платье, но и камис — мужской костюм в мусульманских странах. Атталь добавил, что для «понимания этого правила некоторым понадобится несколько дней».

Учеников будут встречать в школах и будут объяснять им смысл этого правила, почему нельзя носить абайю или камис в школе, — отметил министр.

Ранее сообщалось, что иранок, не носящих на улице хиджабы, начнут вычислять через умные камеры. Устройства устанавливают на улицах в том числе для фиксации тех, кто носит головной убор, но делает это «небрежно». Нарушительницы будут получать предупреждение о нарушении закона.

До этого полиция арестовала двух иранок, которых облил йогуртом посетитель магазина в городе Шандиз. Мужчина напал на женщин, потому что они были без хиджабов, за это же их и арестовали. Нападавший тоже отправился под арест за нарушение порядка. Владельцу магазина вынесли предупреждение насчет необходимости соблюдать закон о дресс-коде.