Иранок без хиджабов начнут вычислять умные камеры

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Иранок, не носящих на улице хиджабы, начнут вычислять через умные камеры, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на МВД страны. Устройства устанавливают на улицах в том числе для фиксации тех, кто носит головной убор, но делает это «небрежно». Нарушительницы будут получать предупреждение о нарушении закона.

В контексте сохранения ценностей, защиты частной жизни семьи, укрепления психического здоровья общества и обеспечения душевного спокойствия граждан полиция не потерпит никакого индивидуального или коллективного поведения, противоречащего закону, — заявили в МВД.

Полиция призвала «не искажать нравственный облик общества, строго соблюдая законы и нормы», то есть избегать поступков, которые «запятнают духовное лицо страны и спровоцируют распространение неуверенности и беспокойства».

Ранее полиция арестовала двух иранок, которых облил йогуртом посетитель магазина в городе Шандиз. Мужчина напал на женщин, потому что они были без хиджабов, за это же их и арестовали. Нападавший тоже отправился под арест за нарушение порядка.

13 декабря прошлого года страну посетил генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он отметил схожесть угроз, с которыми сталкиваются государства, и выступил за обмен опытом в борьбе с массовыми беспорядками.