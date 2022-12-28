Володин в ближайшее время посетит Иран

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ближайшее время отправится с официальным визитом в Тегеран, рассказал в беседе с РИА Новости глава департамента по связям с общественностью парламента Ирана Махмуд Садекиян. По его словам, программа встречи уже определена, однако дата прибытия Володина сейчас неизвестна.

Есть программа предстоящего визита спикера российского парламента Вячеслава Володина в Иран в ближайшее время, но точная дата пока не определена, — заявил Садекиян.

13 декабря страну посетил генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он отметил схожесть угроз, с которыми сталкиваются государства, и выступил за обмен опытом в борьбе с массовыми беспорядками.

В свою очередь кандидат экономических наук Михаил Беляев сообщил, что договор о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном является следствием объединения экономических и политических сил, которые на текущий момент находятся на Востоке. Он пояснил, что Иран, несмотря на многолетнее существование под санкциями, смог развиваться по ряду направлений и теперь может дать доступ России к южным морям, чтобы Москва смогла выстроить экономические маршруты в обход Европы.