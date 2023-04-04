Полиция арестовала двух иранок, которых облили йогуртом в магазине

Фото: shutterstock.com

Иранская полицейская машина припаркована возле полицейского участка

Полиция арестовала двух иранок, которых облил йогуртом посетитель магазина в городе Шандиз, передает CNN. Мужчина напал на женщин, потому что они были без хиджабов, за это же их и арестовали. Нападавший тоже находится под арестом — за нарушение порядка.

Стычка попала на видео. На нем видно, что женщины стоят у кассы, затем внутрь входит мужчина и начинает ругаться. После он схватил с полки йогурт и ударил им иранок по головам, его вытолкнул на улицу продавец.

Владельцу магазина вынесли предупреждение насчет необходимости соблюдать закон о дресс-коде.

Ранее стало известно, что иранок без хиджаба не будут обучать в вузах. Заявив об этом, власти поблагодарили учащихся, которые выполняют студенческие обязанности, «придерживаются принципов целомудрия и правил ношения хиджаба».

Хиджаб обязателен для женщин в Иране с 1983 года. Вопрос о правилах, регулирующих внешний вид гражданок страны, обострился в середине сентября 2022 года — после гибели Махсы Амини. Полиция избила ее за «неправильное» ношение хиджаба, после чего в стране вспыхнули протесты.