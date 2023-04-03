Иранок без хиджаба не пустят в вузы

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Иранок без хиджаба не будут обучать в вузах, сообщает ISNA со ссылкой на Министерство науки, исследований и технологий страны. Заявив об этом, власти поблагодарили учащихся, которые выполняют студенческие обязанности, «придерживаются принципов целомудрия и правил ношения хиджаба».

Все университеты и центры высшего образования, находящиеся в ведении Министерства науки, исследований и технологий, будут освобождены от предоставления образовательных, социальных и других услуг тем немногим студентам, которые не соблюдают правила и положения университетов в этом отношении, — передали журналисты позицию ведомства.

Хиджаб обязателен для женщин в Иране с 1983 года. Вопрос о правилах, регулирующих внешний вид гражданок страны, обострился в середине сентября 2022 года — после гибели Махсы Амини. Полиция избила ее за «неправильное» ношение хиджаба, после чего в стране вспыхнули протесты.

По данным Iran International, с 17 сентября до декабря прошлого года были убиты 469 протестующих и 61 сотрудник сил безопасности. Также были арестованы 18 тысяч демонстрантов, в отношении некоторых вынесены смертные приговоры.

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