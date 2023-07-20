Умер самый известный в мире хакер NYT: самый известный в мире хакер Кевин Митник умер в возрасте 59 лет

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Кевин Митник

Умер самый известный в мире хакер Кевин Митник, сообщает The New York Times со ссылкой на представителей основанной им компании Mitnick Security Consulting и KnowBe4. Митник прославился серией громких киберпреступлений в 90-х, в частности он украл компьютерные программы компании Santa Cruz Operation и систем Motorola и Nokia.

Митник умер в возрасте 59 лет в Лас-Вегасе от рака поджелудочной железы, о котором узнал в 2022 году.

Хакер совершил первое громкое преступление в 1979 году в возрасте 16 лет. После этого Митника трижды арестовывали, последний раз — в 1995 году. Это произошло через несколько месяцев после того, как он взломал домашний компьютер Цутому Симомуры — ведущего американского специалиста по компьютерной безопасности. Хакер провел в тюрьме четыре года. С 2010 года Митник занимался вопросами защиты компьютерных систем.

1 июля стало известно, что в Великобритании произошел хакерский взлом базы данных одного из отделений национальной системы здравоохранения. Кибератаке подверглось отделение, включающее шесть больниц и десять клиник. Предполагается, что нападение совершили компьютерные специалисты, «связанные с Россией».