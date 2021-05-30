Украинского посла нашли мёртвым в отеле в Таиланде

Украинский посол в Таиланде Андрей Бешта скончался в отеле на острове Ко-Липе. Об этом сообщает Associated Press.
В полиции королевства
Тело было обнаружено в 05:30 по местному времени. В 04:30 дипломат проснулся с симптомами отравления, а затем потерял сознание. Труп отправили на вскрытие в местную больницу, откуда позднее перевезли в полицейский госпиталь Бангкока для дальнейшего изучения.
Причины смерти дипломата устанавливаются. Другие подробности произошедшего не уточняются.
Беште было 45 лет. Послом в Таиланде его назначили в 2015 году. За свою карьеру дипломат работал в украинском представительстве при ООН и других международных организациях, а также был советником посольства в Бангкоке.
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