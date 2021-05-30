Украинского посла нашли мёртвым в отеле в Таиланде

https://static.news.ru/photo/dc284302-c157-11eb-a657-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Украинский посол в Таиланде Андрей Бешта скончался в отеле на острове Ко-Липе. Об этом сообщает Associated Press.

В полиции королевства отметили , что признаков насильственной смерти не было обнаружено. Сын дипломата заявил, что накануне отец чувствовал себя хорошо.

Тело было обнаружено в 05:30 по местному времени. В 04:30 дипломат проснулся с симптомами отравления, а затем потерял сознание. Труп отправили на вскрытие в местную больницу, откуда позднее перевезли в полицейский госпиталь Бангкока для дальнейшего изучения.

Причины смерти дипломата устанавливаются. Другие подробности произошедшего не уточняются.

Беште было 45 лет. Послом в Таиланде его назначили в 2015 году. За свою карьеру дипломат работал в украинском представительстве при ООН и других международных организациях, а также был советником посольства в Бангкоке.

Ранее сообщалось, что в США скончался актёр телесериалов Гэвин Маклауд. Ему было 90 лет.