Украинский политолог: Лукашенко выдаст часть задержанных Киеву

https://static.news.ru/photo/93ba0a52-d7ff-11ea-92c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минск выдаст девять из 33 задержанных в Белоруссии россиян Киеву, поскольку у них есть украинские паспорта, считает политолог Руслан Рыгованов.

Запрос от Киева на выдачу задержанных касается конкретных граждан Украины. Есть понимание того, что эти люди принимали участие в военных действиях на Донбассе и могут быть причастны к военным преступлениям. В рамках всех действующих законов нет никаких препятствий для того, чтобы произвести экстрадицию граждан Украины на территорию Украины для того, чтобы у судебных и правоохранительных органов была возможность поставить точку в этом деле, — сказал Рыгованов NEWS.ru.

Эксперт добавил, что у Украины с Белоруссией ратифицировано соглашение об обмене преступниками, в Киеве такой документ не разрывали даже с Москвой. По его словам, Лукашенко будет использовать ситуацию с задержанными ради собственной выгоды. Именно поэтому президент Белоруссии пригласил в Минск генпрокуроров России и Украины.

Лукашенко использует данную ситуацию. Он проводит свою политическую предвыборную программу и заинтересован в том, чтобы защитить себя от увеличивающегося влияния России, получить больше независимости и возможностей для политического движения в любую сторону. Соответственно он пойдёт на то, чтобы выдать Киеву граждан Украины, — отметил собеседник портала.

По его словам, Лукашенко «защищает себя со всех сторон».

Такова политика Александра Григорьевича, он старается быть максимально многовекторным. Лукашенко понимает, что есть два соседа: у одного проблемы, другой — достаточно агрессивный. Ему нужно найти ту точку опоры, которая позволит ему переизбраться, удержаться во власти и дальше контролировать Беларусь, — заключил политолог.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров РФ и Украины в связи с задержанием в стране 33 россиян. При этом он уточнил, что если они откажутся приехать, то в Минске сами решат вопрос с задержанными.