Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что войну с Россией нужно начать с нападения на Кремль. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой», при этом подвергнув критики президента страны Владимира Зеленского за недостаточную решимость бороться с Москвой.

Это сложно, но если хотеть, то не невозможно, — сказал Омелян.

Он также высказал предположение, что Зеленский — «агент Кремля». К такому о умозаключению он пришёл из-за того, что президент не делает шагов в сторону противостояния с Россией.

Ранее сегодня ресс-секретарь МИД Украины Олег Никoленко, комментируя заявление российского внешнеполитического ведомства, что украинские силовики ведут наступательные действия в ряде районов Донбaсса, заявил, что оно не соотвествует дейсвтительности. По его мнению, за этими сообщениями Москва стремится предоставить информационное прикрытие для перемещения свoих войск вдоль украинской границы

Ранее Омелян рассказал о «плане победы» над Россией. По его словам, РФ нужно «разорвать изнутри», чтобы было время стать членом Евросоюза.