Украинский политик призвал начать войну с Россией атакой на Кремль
Экс-министр инфраструктуры Украины выступил с призывами напасть на Кремль
Александр Чеков
Александр Чеков
17:43, 25 ноября 2021
Фото: ministryofdefenceua/flickr.com
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Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что войну с Россией нужно начать с нападения на Кремль. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой», при этом подвергнув критики президента страны Владимира Зеленского за недостаточную решимость бороться с Москвой.
Это сложно, но если хотеть, то не невозможно, — сказал Омелян.
Он также высказал предположение, что Зеленский — «агент Кремля». К такому о умозаключению он пришёл из-за того, что президент не делает шагов в сторону противостояния с Россией.
Ранее сегодня ресс-секретарь МИД Украины Олег Никoленко, комментируя заявление российского внешнеполитического ведомства, что украинские силовики ведут наступательные действия в ряде районов Донбaсса, заявил, что оно не соотвествует дейсвтительности. По его мнению, за этими сообщениями Москва стремится предоставить информационное прикрытие для перемещения свoих войск вдоль украинской границы
Ранее Омелян рассказал о «плане победы» над Россией. По его словам, РФ нужно «разорвать изнутри», чтобы было время стать членом Евросоюза.