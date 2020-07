Супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала о том, что чувствовала себя «незащищённой» во время пребывания в королевской семье в разгар скандала вокруг публикации в таблоиде The Mail on Sunday. Об этом стало известно из новых документов, поданных юридической командой герцогини Сассекской. Данное обстоятельство не единственное свидетельство разобщённости в монарших кругах.

Иск против The Mail on Sunday (воскресное издание популярной газеты The Daily Mail) был подан Меган Маркл ещё в октябре прошлого года — после того как таблоид опубликовал выдержки из...