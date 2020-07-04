В Берлине 3 июля прошла встреча политических советников глав государств «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия, Франция). Российскую делегацию возглавлял вице-премьер Дмитрий Козак, украинскую — глава офиса президента Андрей Ермак. Ещё до начала переговоров в СМИ просочилась информация о требовании России к Украине предоставить проект по особому статусу Донбасса до 6 июля, а также о готовности Киева реализовать «план Б» для урегулирования ситуации. Украинский общественный деятель и эксперт по проблемам Донбасса Руслан Рыгованов, участвовавший в президентских выборах в 2019 году, рассказал NEWS.ru, какие решения переговорщиков с двух сторон могли остаться за закрытыми дверями.

— Немецкое издание Spiegel со ссылкой на проект документа российской делегации на переговорах политсоветников глав государств «нормандской четвёрки» писало, что Россия требует от Украины предоставить проект по особому статусу Донбасса до 6 июля...

— На сегодняшний день это невозможно ни по политическим соображениям, ни юридически. Данный вопрос не выносился на рассмотрение Верховной рады, не появлялся в медийном пространстве. Его просто нет. Кроме того, в Украине сейчас обговаривается президентский законопроект, касающийся референдума. Это единственный вариант внести изменения в конституцию, касающиеся границы, статуса и территориального устройства. Однако ни Верховная рада, ни офис президента не в состоянии дать отдельному региону статус, отличный от статуса других регионов. Учитывая, что в Украине начинается предвыборная кампания в местные органы власти, никто на это не пойдёт. В стране формируется партия мэров, есть попытки формирования отдельных региональных, не подвязанных под политические флаги элит, ведутся интересные переговоры между политическими противниками по формированию новых политпроектов, чтобы выиграть местные выборы. Текущая внутриукраинская повестка не позволяет делегации страны принимать какой-либо рабочий документ от России по особому статусу Донбасса, тем более в такой короткий период.

Помимо решения вопроса о статусе, Россия также потребовала список пленных для обмена. Это более реальный вариант, однако и здесь есть одна проблема, которая возникает раз за разом. Списки от ДНР, ЛНР и от Украины не сходятся. Есть надежда, что новый перечень будет согласован на 70-80% и произойдёт новый обмен.

Но почему же информация прошла именно через Spiegel и именно сейчас? Не секрет, что Германия отстаивает свои экономические интересы, включая энергонезависимость от США, в том числе и на общеевропейском уровне. Сегодня поступающие из ФРГ новости касаются если не американских санкций, то негативного восприятия американского влияния в Европе. Любые события используются для того, чтобы лишний раз «ткнуть носом» американцев. В данной ситуации, если учесть, что США — не гарант Минских соглашений, но при этом безуспешно пытаются влиять на «нормандский формат» и влияют на Украину, Германия будет использовать этот формат для демонстрации своего веса в Европе и получения преференций от американской стороны. Соответственно, ФРГ будет в большей степени поддерживать Россию из-за своей заинтересованности в «Северном потоке — 2».

Stefan Sauer/Global Look Press

— Тем не менее, почему именно 6 июля? К чему такая поспешность?

— Всё очень просто и грустно. На переговоры отводились дни с 3 по 5 июля. Россия со своей стороны ужесточила повестку и установила дату, когда делегация должна вернуться на родину. То есть это один из жёстких приёмов дипломатии, когда человек, непосредственно отвечающий за повестку, должен принять решение и дать ответ. Не секрет, что скоро состоятся выборы в Белоруссии, на которые оказывают влияние и Россия, и Украина, и Польша. Москве необходимо ужесточать свои требования в рамках «нормандского формата» для того, чтобы максимально нейтрализовать влияние (украинской повестки. — NEWS.ru) на выборы в Белоруссии.

— Как вы считаете, могла ли в рамках встречи быть достигнута реальная договорённость о проведении министерской встречи или саммита «нормандской четвёрки»?

— Скорее всего, да, но это будет предварительная встреча с рядом ограничений. Россия будет настаивать на принятии хотя бы «дорожной карты» об особом статусе Донбасса. Встреча будет зависеть от выполнения ряда обязательств. Если не учитывать фактор предстоящих муниципальных выборов в Украине и нестабильности, то предварительная дата может быть назначена на октябрь.

— Но, если говорить о Парижских соглашениях последнего саммита, то на недавней министерской встрече было констатировано выполнение лишь одного из пунктов документа, и то частично. Кроме того, Москва регулярно заявляет об отсутствии почвы для проведения нового саммита. Так есть ли основания для встречи? Какова вероятность продвижения по Парижским соглашениям?

— Эти соглашения основаны на «Минске-2». Учитывая ситуацию с коронавирусом в мире и её влияние на политические события, предварительная дата саммита может быть назначена только при соблюдении ряда определённых условий. Рабочий проект российской делегации как раз и может стать таким условием. То есть Россия может потребовать от Украины предоставления «дорожной карты», в которой будет отражено хотя бы то, за какой период и каким образом особый статус будет предоставлен Донбассу.

— В украинской делегации заявляли о возможности реализации «плана Б», если Россия продолжит настаивать на дате 6 июля. В чём он может заключаться?

— Честно говоря, «план Б» может заключаться в чём угодно. Учитывая закрытую коммуникацию между правительством и социумом, депутаты не в курсе «плана Б». О нём неоднократно объявляли, скорее всего, он разработан Советом национальной безопасности и обороны страны. Он может предусматривать оказание давления на основе внешней помощи. Но на сегодняшний день складывается ситуация, когда такую помощь в принципе невозможно получить из-за того, что другие страны сконцентрированы на собственной внутренней политике. Скорее всего, «план Б» — это часть политической повестки, а не предполагаемые реальные действия.