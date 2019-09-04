https://static.news.ru/photo/f8257dba-cfbc-11e9-aced-fa163e074e61_660.jpg Фото: kyiv.npu.gov.ua

Житель Житомирской области Украины погиб, когда сжигал сухую траву на собственном участке. Предположительно, это произошло из-за взрыва боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

69-летний крестьянин скончался на месте происшествия от полученных травм, сообщила пресс-служба областной полиции. Все обстоятельства случившегося выясняют следователи и специалисты взрывотехнической службы.

Правоохранители рассказали об «угрожающих напоминаниях» времён войны, которые таит в себе земля, и предупредили граждан об опасности сжигания сухостоя, листьев и травы.

Ранее News.ru писал, что в Крыму трое мужчин попытались ножовкой распилить снаряд времён Великой Отечественной войны. В результате произошла его детонация, один из мужчин умер.