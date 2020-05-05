Украинский нардеп признался, что всегда считал День Победы праздником

https://static.news.ru/photo/e8a7d920-8e46-11ea-b49d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/ Russian Look/Global Look Press

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков признался, что всегда считал День Победы «праздником». Но при этом чётко обозначил, что это его «личная позиция».

О памятной дате Разумков заговорил в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24».

Если мы говорим о 9 Мая и лично моей позиции, то для меня это был всегда праздник. У меня дедушки и бабушки были участниками боевых действий. Но это моя личная позиция, — заявил нардеп.

На Украине сейчас отмечают по западному образцу День памяти и примирения, который приходится на 8 мая. Но при этом продолжают отмечать и День Победы. Разумков добавил, что в этом году праздник пришёлся на разгар пандемии коронавируса, поэтому надо соблюдать карантин. Иначе, добавил депутат, «мы можем не выйти ни 11 мая, ни 22 мая, ни даже в июле и не в августе» из ограничений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на территории страны 9 мая не будет праздноваться День Победы. Такова позиция руководства.