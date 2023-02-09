Украинский футболист избил пьяного россиянина Нападающий украинского «Шахтера» Сикан избил пьяного россиянина в Турции

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Даниил Сикан

Украинский футболист, нападающий клуба «Шахтер» Даниил Сикан избил туриста из России в Турции, сообщает YouTube-канал «Взбiрна». У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму. Руководство футбольного клуба смогло уладить ситуацию без последствий для Сикана.

Инцидент произошел в одной из турецких гостиниц. Украинский футболист столкнулся с россиянином в холле, тот увидел форму спортсмена и закричал «Слава России». После этого спортсмен нанес серьезный удар мужчине по лицу.

Ранее в Ницце украинский солдат избил двух землячек, приняв их за русских. При этом женщины утверждают, что русским был именно нападавший. По их словам, он поднял на них руку за то, что они слушали песню на украинском языке, в которой звучали антироссийские лозунги.

До этого в Нью-Йорке украинец напал на соотечественника в бруклинском баре, приняв его за русского. Он порезал его лицо и шею разбитой бутылкой за то, что тот говорил на русском языке. Напавшему было предъявлено обвинение по статьям о совершении преступления на почве национальной ненависти.