https://static.news.ru/photo/dbaabe6e-43c7-11ea-bee4-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реакция делегации Украины на подтверждение полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) была ожидаемой, но неправильной. Об этом заявил дипломат и депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

По его словам, само решение поддержать Россию не является поражением Киева или победой Москвы, но украинские депутаты должны понимать, что мир в стране возможен только через диалог с северным соседом. Так он в эфире телеканала NewsOne прокомментировал слова главы украинской делегации в ПАСЕ, депутата Рады Елизаветы Ясько, что кризис в организации усугубляется.

Волошин выразил недоумение, почему Ясько не приветствует отношения с Россией, когда сам украинский президент ездит на «нормандский саммит» в Париж и «добивается любой ценой встречи с Путиным, например, в Израиле?».

Ведите этот диалог. Для чего ПАСЕ вообще существует? Нет, они лезут в мятый костюм Порошенко, абсолютно продолжая его линию, — отметил депутат.

Он уверен, что избиратели начинают путаться: не за пятого ли президента Украины они опять случайно проголосовали?

Может нас всех обманули? Может быть, Порошенко за кулисами сам всем управляет? — задался вопросом Волошин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член украинской делегации Юлия Лёвочкина оказалась единственной представительницей своей страны в ПАСЕ, которая проголосовала за восстановление прав России в ассамблее. ПАСЕ 29 января допустила Россию к полноценному участию в своей деятельности. Решение поддержали 96 депутатов, лишь 44 выступили против. Среди противников оказались делегации Грузии, Литвы, Эстонии и Латвии в полном составе.