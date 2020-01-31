Реакция делегации Украины на подтверждение полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) была ожидаемой, но неправильной. Об этом заявил дипломат и депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.
По его словам, само решение поддержать Россию не является поражением Киева или победой Москвы, но украинские депутаты должны понимать, что мир в стране возможен только через диалог с северным соседом. Так он в эфире телеканала NewsOne
Волошин выразил недоумение, почему Ясько не приветствует отношения с Россией, когда сам украинский президент ездит на «нормандский саммит» в Париж и «добивается любой ценой встречи с Путиным, например, в Израиле?».
Ведите этот диалог. Для чего ПАСЕ вообще существует? Нет, они лезут в мятый костюм Порошенко, абсолютно продолжая его линию, — отметил депутат.
Он уверен, что избиратели начинают путаться: не за пятого ли президента Украины они опять случайно проголосовали?
Может нас всех обманули? Может быть, Порошенко за кулисами сам всем управляет? — задался вопросом Волошин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что член украинской делегации Юлия Лёвочкина оказалась единственной представительницей своей страны в ПАСЕ, которая проголосовала за восстановление прав России в ассамблее. ПАСЕ 29 января допустила Россию к полноценному участию в своей деятельности. Решение поддержали 96 депутатов, лишь 44 выступили против. Среди противников оказались делегации Грузии, Литвы, Эстонии и Латвии в полном составе.
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