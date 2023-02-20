Украинских солдат решили оставить без денег РИА Новости: украинским военным в разы урежут зарплаты и боевые выплаты

Фото: Madeleine Kelly / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинским военным, начиная с марта, в несколько раз сократят денежное довольствие и лишат боевых выплат, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что решение Минобороны Украины коснется большинства солдат ВСУ, включая проходящих срочную службу, мобилизованных и кадровых военных. Так, например, мобилизованные украинцы в марте за февраль вместо 40 тысяч гривен (более 80 тысяч рублей) получат 20,1 тысячи гривен (более 40 тысяч рублей).

В подписанном в январе министром обороны Украины Резниковым приказе № 44 об изменении порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ говорится об отмене выплаты дополнительного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен (около 60 тысяч рублей), которое выплачивалось всем категориям военнослужащих с февраля прошлого года, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что проходящие срочную службу в рядах ВСУ будут получать чуть больше 10 тысяч гривен (более 20 тысяч рублей) вместо тех же 40 тысяч.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее признала тяжелое положение дел у солдат ВСУ в Донбассе. Она добавила, что на месте проведения СВО продолжается наступление российских военных. Она оценила ситуацию как «напряженную». Она при этом выразила надежду на то, что ВСУ достигнут поставленных перед ними целей.