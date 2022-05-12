В ДНР заявили о повреждении телевышки Минсвязи после обстрелов ВСУ

Фото Александр Рюмин/ТАСС

Обстрел украинскими войсками Донецка привёл к повреждению телевышки Министерства связи республики, заявили в представительстве Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК). Также сообщается, что утром 12 мая был обстрелян Петровский район. В представительстве заявили, что было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

В результате обстрела ВФУ (вооружёнными формированиями Украины. — NEWS.ru) повреждения получила телевышка Министерства связи ДНР по адресу: ул. Пехотная, 4а, — говорится в сообщении.

Ранее в ДНР обвинили украинские войска в обстреле населённого пункта Матвеевка, в результате чего загорелась нефтебаза. Тогда, согласно отчёту СЦКК, в результате инцидента погиб человек.

Накануне, предположительно, боевики ВСУ взорвали дамбу под Авдеевкой. В Сети появились фотографии неподалёку от предполагаемого места взрыва.