Украинская тропинка в Белый дом

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Пока на Украине предлагают объявить Джо Бадена святым (вариант — святой Деменций), сам политический старец усиленно намекает, что готов выйти на бой за второй президентский мандат. И в плане внешней политики положение на Незалежной становится одним из факторов, способных сыграть за или против его кандидатуры.

Принято считать, что американского избирателя не слишком волнуют международные перипетии. Однако ныне его жизнь настолько насыщена отсылками к ситуации на Украине, начиная с пресловутого инфляционного «налога Путина», что вывести ее за скобки грядущей избирательной кампании не удастся. Особенно, учитывая десятки миллиардов долларов из американского бюджета, уже вложенных в далекую войну.

Да и рост цен на топливо для среднего американца важнее гибели сотен тысяч непонятных аборигенов, а стратегические запасы нефти, истощенные ради смягчения поражения демократов на недавних выборах в конгресс, придется пополнять также по цене, во многом зависящей от ситуации в Европе и от последствий антироссийских санкций.

Иными словами, Джо Байдену кровь из носа нужен успех на Украине, который может смикшировать в глазах избирателя и его старческие чудачества, и возможные издержки экономики и, конечно, последствия скандалов с его непутевым сынком. Более того, Украина должна заставить забыть жителей глубинной Америки о позорном бегстве американской, сильнейшей, дескать, в мире армии из Афганистана.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Владимир Зеленский и Джо Байден

Ныне у пентагоновцев в большом ходу версия о том, что без своевременной эвакуации из этой азиатской страны США не смогли бы эффективно противостоять «русской агрессии» против Украины. В результате в пропагандистском плане убивается сразу два зайца: и афганское бегство предстает в качестве заранее продуманной, расчетливой стратегии, и сам Байден выглядит мудрым прозорливым стратегом.

Потому-то Байдену и нужен успех на Украине, за который сами украинцы должны заплатить любую цену. Этим объясняется и двуличие штатовской политики в регионе. Когда, с одной стороны, пропагандируется план Джейка Салливана по замораживанию конфликта, а с другой, от Киева требуют обязательного нового наступления. В Киеве прекрасно сознают зависимость последнего аккорда карьеры Байдена, а потому будут требовать широкого ассортимента вооружений как условия взаимного успеха. И если генералу Залужному нужно 200 современных танков, то, видимо, он их получит. Тем более что многое делается за счет «сплоченной как никогда» Европы.

Но планы республиканцев на ноябрь 2024 года явно не совпадают с байденовскими. Нет, они не готовы бросить натовскую Украину на произвол военной судьбы, но у них явно свои расчеты, связанные с Киевом. А потому они вряд ли откажутся от попыток доказать неэффективность огромных вложений в ВСУ. Сейчас за океаном набирает популярность концепция красивой концовки на Украине. Концепция, скорее, все еще абстрактная, но сутью которой является ситуация, при которой Россия не проиграет, но и не выиграет. Украина по Генри Киссинджеру станет нейтральной, внеблоковой страной, но кое-что из своих прежних земель вернет. А главное — все равно останется по сути анти-Россией.

Конечно, не следует преувеличивать масштабы расхождений в глубинном американском государстве по вопросу будущего Украины, но для нас все равно есть шанс на таких противоречиях сыграть. Тем более что основные переговоры придется вести не с Зеленским, а с Вашингтоном.