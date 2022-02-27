Украинская сторона назвала главную цель переговоров с Россией

Главная цель переговоров с Россией — немедленное прекращение огня и вывод российских войск, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, передаёт ТАСС. В составе украинской делегации находятся шесть человек, среди них министр обороны Алексей Резников и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

В состав делегации вошли глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, — сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что делегация Киева прибыла к месту переговоров с Россией в Гомельской области. Ожидается, что они начнутся в 12:00 по мск.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признался , что не сильно верит в результативность встречи с российской делегацией в Белоруссии. Он заявил при этом, что это «хоть и маленький, но шанс», «пусть попробуют».

В свою очередь Совбез ООН 27 февраля принял процедурную резолюцию с призывом провести чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи по ситуации на Украине. Правилами предусмотрено, что заседание должно начаться в течение 24 часов с этого момента.